Donna investita in corso Italia: trasportata in ospedale

Un investimento si è verificato nel pomeriggio di venerdì in Corso Italia, all'angolo con via Postumia: una donna intenta ad attraversare la strada è stata investita da un'auto, probabilmente a causa di una distrazione, riportando diverse ferite e traumi.Nonostante le sue condizioni non fossero gravi è stato comunque necessario il trasporto in ospedale per accertamenti.Sul posto, oltre l'ambulanza, sono giunti anche la Polizia di Stato e i Carabinieri per i rilievi del caso.