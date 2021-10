Dubbi sulla corretta raccolta differenziata, Amiu attiva un'indagine interna

È stata rapida la risposta dalla direzione Amiu alla pubblicazione di questa mattina su Traniviva dell'articolo ( click qui ) che accompagnava il video in cui operatori ecologici univano il contenuto di bidoni di rifiuti non reciclabili a rifiuti organici. É del resto evidente quanto la pubblicazione del video abbia suscitato reazioni di sconcerto tra molti cittadini. Pubblichiamo integralmente il comunicato inviato in redazione.In relazione all'articolo pubblicato il 1 ottobre da Traniviva dal titolo "Raccolta differenziata: il dubbio", Amiu Spa ha immediatamente attivato una indagine interna circa le immagini diffuse all'esito della quale l'azienda stessa "renderà note le determinazioni assunte".