E' firmata dalla tranese Giovanna Ventura la regia dello "Speciale Nastri d'Argento" in onda questa sera su Rai Movie

La tranese Giovanna Ventura firma lo "Speciale Nastri D'Argento" che andrà in onda questa sera, 30 giugno, alle 23 circa sul canale Rai Movie: Giovanna (Gigì) ha curato la regia del programma all'interno di Movie Mag, settimanale di attualità cinematografica di Rai Movie.Il magazine settimanale offre un primo piano sui film in uscita, curiosità, back stages con interviste ad attori e registi, e materiale d'archivio, ma anche sui festival e rassegne italiane e internazionali per scoprire le ultime tendenze della settima arte: la puntata di questa sera, la cui regia è stata curata da Giovanna Ventura, è uno "speciale" dedicato appunto all'importante assegnazione dei premi cinematografici Nastri d'Argento, cerimonia che nel 2020 ha visto la stessa Ventura, autrice, regi sta e conduttrice Rai, ricevere un importante riconoscimento per il suo documentario "Oltre la sala. Le Parole del cinema nella televisione pubblica".