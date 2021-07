Eco del cuore, oggi la presentazione del libro di Raffaella Lavacca

Il 30 giugno 2021 la casa editrice Women Plot pubblica "Eco del cuore", una raccolta di poesie dell'autrice esordiente Raffaella Lavacca. Il libro sarà disponibile sul sito principale di Women Plot e nelle librerie più fornite.Le poesie di Raffaella Lavacca traggono ispirazione dal mito di Eco e Narciso e raccontano l'amore infelice e non corrisposto vissuto dall'autrice, in un continuum narrativo che conduce alla riscoperta di sé stessa e alla gratitudine per coloro che fanno parte della sua vita. Le poesie sono raccolte in cinque capitoli (Il gemello, Il compagno, Il manipolatore, L'estranea, Ritratti) ognuno dei quali esplora i diversi lati dell'amore.Women Plot nasce per dare voce alle donne, alle autrici emergenti e ai classici dimenticati. Tuttora a scuola si studiano prevalentemente autori, a discapito di grandi autrici come Matilde Serao o Cristina Trivulzio di Belgiojoso, proprio per questo Women Plot crea uno spazio nell'editoria che sia completamente dedicato alle donne, raccontando le loro storie, pubblicando podcast e ampliando quotidianamente la propria community.La. ha accolto con grande entusiasmo questa commistione fra poesia ed emancipazione femminile e si pone come promotore dell'iniziativa. Ilallepresso lasi terrà la presentazione del libro della giovanissima concittadina.L'ingresso è libero con prenotazione al seguente link https://forms.gle/LMVDxt2rZoB9hDZCA . I posti sono limitati.