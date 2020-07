Edilizia scolastica, assegnati 180mila euro per la messa in sicurezza di tre scuole di Trani

Assegnati finanziamenti per progetti di messa in sicurezza di tre edifici scolastici pari a 180 mila euro. Si tratta di un Cofinanziamento statale - Bando Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a cui il Comune di Trani, tramite il mio Assessorato all'Edilizia scolastica e l'area lavori pubblici dell'ufficio tecnico, nella persona del dirigente Ing. Luigi Puzziferri, ha partecipato ad agosto del 2019.I finanziamenti assegnati serviranno per progetti di fattibilità tecnico-economico e di messa in sicurezza dei plessi scolastici in base alla vigente normativa sismica. Le scuole candidate e risultate assegnatarie dei finanziamenti sono le seguenti: scuola elementare D'Annunzio, importo complessivo € 78.744,54 di cui € 60 mila statale MIT e € 18.744,54 comunale; scuola media G. ROCCA, importo complessivo € 79.178,13 di cui € 60 mila statale MIT e € 19.178,513 comunale; scuola elementare BELTRANI, importo complessivo € 77.672,30 di cui € 60 mila statale MIT e € 17.672,30 comunale.