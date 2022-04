Edizioni Ad Maiora, le nuove uscite editoriali

La casa editrice

Ultime novità in casa Ad Maiora. La casa editrice con sede principale a Trani e uffici dislocati nel territorio pugliese e a Roma non si è fermata in queste ultime settimane annunciando le recenti novità editoriali.Ad Maiora nasce a Trani e negli anni si è distinta con importanti pubblicazioni specializzate nel settore giuridico, tecnico e medico. La particolarità è che i prodotti editoriali non sono reperibili in libreria, ma vengono commercializzate in maniera centralizzata attraverso un proprio call center aziendale, creando così un rapporto diretto e personalizzato con la platea di professionisti a cui le pubblicazioni sono particolarmente rivolte.Il patron di Ad Maiora, Giuseppe Pierro, ha raccontato di recente ai microfoni di TraniViva i successi di questa realtà, che nel 2022 ha compiuto ben 21 anni di storia.Il vasto elenco di pubblicazioni della casa editrice Ad Maiora si arricchisce con una serie di collane tecniche, tra cui spicca ad esempio "I saggi del diritto", prezioso strumento per chi lavora nella giurisprudenza. Non solo manuali, ma anche riviste scientifiche in continuo aggiornamento, a cadenza trimestrale: "Alcmaeon" nell'ambito sanitario e "Diritto di Famiglia e Pedagogia delle persone".I saggi del Diritto, Collana diretta dal Prof. Avv. Michele FilippelliAutori: Livia Dettole - Mariapia Locaputo - Vera ValentePrefazione di Ludovico Abbaticchio, Garante dei Diritti del Minore, Regione PugliaLe Autrici dell'Opera, con raffinata accortezza e scrupolosa precisione, esaminano il ruolo del minore nei molteplici contesti in cui può trovarsi, enucleano i diritti a lui spettanti ed espongono la giurisdizione, civile e penale, competente, soprattutto dopo la recente riforma della giustizia che ha introdotto il Tribunale per la persona, i minorenni e la famiglia.Collana Ad MedicalAssessment relazionale con lo strumento "Mappa della Vita"Autori: Saverio Costantino, Giuseppe Barrasso, Marilù Liso, Elena LorussoIl tema dell'esplorazione dei legami umani è, nell'ambito della psico-terapia sistemico-relazionale, centrale, ponendosi alla base del processo di diagnosi relazionale che un terapeuta familiare dovrebbe fare. Con la finalità di guidare e fornire un sostegno al terapeuta in questo studio si è sperimentata una nuova versione dell'Ecomappa, ideata per rispondere alle esigenze dell'attualità. È stato elaborato uno strumento chiamato "Mappa della Vita" e tale reattivo è stato sperimentato all'interno di un campione ridotto della popolazione psichiatrica. In virtù della facilità di utilizzo tale strumento trova posto in diversi ambiti applicativi (comunità, servizi sociali, scuola, ecc.), in questo studio, tuttavia, si è principalmente pensato alla sua applicazione in fase di analisi della domanda del paziente in seduta.Collana Ad Maiora EnergitecAutore: Ing. Piermassimo PaveseLA "GUIDA PRATICA AL PROJECT MANAGEMENT. Cenni su metodologia Agile e certificazioni" è un manuale operativo pensato per tutti i professionisti tecnici che quotidianamente nel corso del loro lavoro si trovano a dover redigere progetti e processi. Non ci stupisce se, quando parliamo di organizzazioni, private o pubbliche, spesso ci troviamo a discutere di progetti e processi e della loro gestione. La differenza principale tra progetti e processi è la presenza di una serie di soggetti, in particolare lo sponsor, il project manager e il team di progetto con ruoli e compiti ben definiti. Ragionare in termini di progetto, utilizzando una serie di processi, metodi e tecniche ben codificate per produrre valore aggiunto attraverso la creazione di un prodotto, un servizio o la ridefinizione di un processo è forse uno degli strumenti migliori cui possiamo affidarci per gestire ambienti complessi e mercati instabili.- disponibile il n.1/2022 della Rivista scientifica trimestrale della RESPONSABILITA' SANITARIA E DELLA SICUREZZA DELLE CUREDirettore scientifico MICHELE FILIPPELLIIn questo numero:- Medicina, diritto e responsabilità: l'osservanza della regola cautelare e il prospettato scudo penale di Paolo IANNONE;- L'esposizione ad agenti biologici: tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. La protezione dal rischio biologico nel settore sanitario di Manuela RINALDI;- Riflessioni sul fondo rischi e sul fondo riserva sinistri previsti nella bozza del decreto attuativo della legge n. 24/17 di Ennio PROFETA;- L'obbligo vaccinale e il consenso informato di Maria IANNONE;- Responsabilità sanitaria e predittività nella giustizia civile e penale di Michele FILIPPELLI;- I limiti al principio di affidamento nell'attività medica d'équipe e l'osservanza della regola precauzionale. Nota a Cass. pen. sez. IV, sentenza n.24895 del 12 maggio 2021 di Cristina TENUTA.Linee evolutive del diritto, Collana diretta dall'Avv. Triestina BrunoAutore: Avv. Annamaria EspositoQuesto testo è una guida pratica da utilizzare per dirimere ogni dubbio sul PAT (il processo amministrativo telematico) entrato in vigore l'1 gennaio 2017, il quale da un lato, illustra sinteticamente le principali caratteristiche del nuovo Processo Amministrativo Telematico a cominciare dal formato degli atti per finire con alcune indicazioni di massima relative al deposito; dall'altro, spiega le modalità concrete per procedere alla compilazione del modulo di deposito. La professione di avvocato oggi richiede conoscenze sempre più "telematiche" che devono affiancarsi allo studio e al bagaglio di esperienze personali.