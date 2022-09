Elezioni, Pd Trani: «A Trani risultato tra i migliori della regione»

«Il risultato di queste elezioni è chiaro e netto: gli italiani hanno affidato il compito di governare alla coalizione di centrodestra. Trani non fa eccezione e anche qui il risultato è in linea con l'esito nazionale. Nella nostra città sicuramente fa piacere constatare che il 18% del Pd è un risultato che supera la media regionale e si attesta tra i migliori risultati della regione insieme a quello di Bari. Ed è da questo dato che abbiamo il compito di ripartire, non rendendo così inutile l'impegno dei tanti militanti che ci sostengono anche nei momenti meno facili». Lo scrive il circolo Pd Trani in una nota diffusa a mezzo stampa.«Cogliamo il dato positivo della permanenza di coloro che sono sempre al nostro fianco, che è cresciuto rispetto alle elezioni politiche del 2018, rispettivamente per 5 punti percentuali alla Camera e per 4 punti percentuali al Senato, nonostante il netto calo dell'affluenza ai seggi. Facciamo gli auguri ai vincitori e ai parlamentari neo eletti del territorio e, a breve, chiameremo a raccolta tutti i simpatizzanti e i dirigenti del partito per una analisi attenta del voto, per avviare un processo di rigenerazione, confrontarci sulla linea politica e programmare il lavoro futuro, visto che il PD guida la coalizione di centrosinistra al governo della città.Un sentito ringraziamento va a tutti i candidati del nostro territorio, che hanno affrontato questa sfida difficile mettendoci il cuore, a tutti coloro che si sono impegnati in questa campagna elettorale e ai cittadini che hanno voluto esprimere, con il loro voto, la loro fiducia nel Partito Democratico».