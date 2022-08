Elezioni politiche: il Pd della Bat ed il nodo candidature. Spunta anche il nome di Fabrizio Ferrante

Sono ore febbrili per i partiti che devono chiudere il nodo candidature in vista dell'appuntamento elettorale delle politiche del 25 settembre. I tempi ristretti per la presentazione dei simboli, dei raggruppamenti e dei candidati stanno togliendo il sonno a più di un segretario regionale e provinciale, com'è il caso del Pd.Tramontate le candidature di servizio di governatori (Emiliano) e di sindaci (Bottaro) ed esclusa la discesa in campo dei big regionali quali Caracciolo o la Ciliento, i papabili sui quali dovranno decidere i due plenipotenziari del Partito Democratico pugliese, Marco Lacarra e Francesco Boccia, paiono ormai ristretti ad una rosa di esponenti provinciali del partito di Gianni Letta. Dopo la riunione avvenute 48 ore fa dei vertici politici della Bat, i nomi sui quali potrebbe ricadere la scelta di una possibile candidatura paiono concentrarsi sul vice sindaco di Trani, Fabrizio Ferrante, sul vice Presidente vicario della provincia Lorenzo Marchio Rossi e sul presidente del consiglio comunale di Andria Giovanni Vurchio.Intanto arrivano pressioni a fare in fretta, non solo dall'interno dello stesso Partito democratico ma anche dai partner di coalizione «Articolo Uno ha scelto convintamente di essere cofondatore della lista Democratici e Progressisti con l'obiettivo di dare vita ad un progetto nuovo per il Paese che ha alla base un'agenda sociale avanzata capace di rispondere ai bisogni degli italiani. L'accordo con Sinistra Italiana, Verdi e Più Europa ha completato il campo dando un vero segnale di unità delle forze progressiste». È quanto riportato in una nota dei referenti regionali della forza politica di sinistra guidata dal ministro uscente della salute Roberto Speranza.«Ora ci attende una campagna elettorale difficile e dal risultato per nulla scontato ma che possiamo e dobbiamo vincere! Per questo chiediamo al segretario regionale del Pd Marco Lacarra e al Commissario Francesco Boccia di definire senza ulteriori indugi e tentennamenti la lista "Democratici e Progressisti" nel pieno rispetto delle forze politiche che l'hanno fondata» hanno aggiunto, rivolgendosi anche al parlamentare uscente biscegliese.«Non possiamo consentire che fibrillazioni di livello localistico o regionale sottraggano tempo prezioso ed energie ad una campagna elettorale importante e dal risultato per nulla affatto scontato. Si lavori per definire la rosa dei nomi che devono essere espressione di tutte le forze politiche che hanno contribuito a dar vita a questo progetto e poi tutti "pancia a terra"» hanno concluso da Articolo Uno.