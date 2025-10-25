Elezioni Regionali 2025, i candidati BAT a sostegno di Decaro

Ci sono Debora Ciliento (PD), Mino di Lernia (ALEANZA VERDI e SINISTRA), Aldo Procacci (DECARO PRESIDENTE), Irene Cornacchia (PER LA PUGLIA)

I CANDIDATI DELLA CIRCOSCRIZIONE BAT:

PARTITO DEMOCRATICO: Domenico De Santis, Debora Ciliento, Antonella Cusmai, Giuseppe Paolillo, Giovanni Vurchio

MOVIMENTO CINQUE STELLE: Aldo Patruno, Annamaria Letizia Morra, Michele Coratella, Maria Carbone, Luca Savella

ALLEANZA VERDI SINISTRA: Gianni Naglieri, Anna Rosa Chiumeo, Mino di Lernia, Grazia Di Bari, Elena Gentile

DECARO PRESIDENTE: Nicola Rutigliano, Michela Diviccaro, Aldo Procacci, Ruggero Marzocca, Marianna Sinisi

PER LA PUGLIA: Ruggero Passero, Danila Maiorano, Arianna Di Benedetto, Vincenzo Valente, Irene Cornacchia

AVANTI POPOLARI CON DECARO: Vittoria Sasso, Ruggero Mennea, Vito Tupputi, Enza Dimaggio, Lilla Bruno

Nelle ultime ore sono state presentate le liste che sostengonoqualecandidato Presidente alla Regione Puglia del centrosinistra sostenuto da sei liste. Gli aspiranti consiglieri da Trani, eleggibili nella circoscrizione della BAT, sono:La novità dell'ultima ora, oltre a quella dell'avv.che si presenta nelle file della LEGA, riguarda la presenza nella listaa sostegno di Decaro, della dott.ssa icapogruppo del Partito Democratico al Consiglio Comunale di Trani, una candidatura inaspettata che ora, una volta ufficializzata, costringerà il PD ad una riflessione interna e, nel caso, a conseguenti decisioni.