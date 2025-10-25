Politica
Elezioni Regionali 2025, i candidati BAT a sostegno di Decaro
Ci sono Debora Ciliento (PD), Mino di Lernia (ALEANZA VERDI e SINISTRA), Aldo Procacci (DECARO PRESIDENTE), Irene Cornacchia (PER LA PUGLIA)
Trani - sabato 25 ottobre 2025 15.00
Nelle ultime ore sono state presentate le liste che sostengono Antonio Decaro, quale candidato Presidente alla Regione Puglia del centrosinistra sostenuto da sei liste. Gli aspiranti consiglieri da Trani, eleggibili nella circoscrizione della BAT, sono: Debora Ciliento (PD), Mino di Lernia (ALEANZA VERDI e SINISTRA), Aldo Procacci (DECARO PRESIDENTE), Irene Cornacchia (PER LA PUGLIA).
I CANDIDATI DELLA CIRCOSCRIZIONE BAT:
- PARTITO DEMOCRATICO: Domenico De Santis, Debora Ciliento, Antonella Cusmai, Giuseppe Paolillo, Giovanni Vurchio
- MOVIMENTO CINQUE STELLE: Aldo Patruno, Annamaria Letizia Morra, Michele Coratella, Maria Carbone, Luca Savella
- ALLEANZA VERDI SINISTRA: Gianni Naglieri, Anna Rosa Chiumeo, Mino di Lernia, Grazia Di Bari, Elena Gentile
- DECARO PRESIDENTE: Nicola Rutigliano, Michela Diviccaro, Aldo Procacci, Ruggero Marzocca, Marianna Sinisi
- PER LA PUGLIA: Ruggero Passero, Danila Maiorano, Arianna Di Benedetto, Vincenzo Valente, Irene Cornacchia
- AVANTI POPOLARI CON DECARO: Vittoria Sasso, Ruggero Mennea, Vito Tupputi, Enza Dimaggio, Lilla Bruno