Elezioni Regionali 2025, i candidati BAT a sostegno di Decaro

Ci sono Debora Ciliento (PD), Mino di Lernia (ALEANZA VERDI e SINISTRA), Aldo Procacci (DECARO PRESIDENTE), Irene Cornacchia (PER LA PUGLIA)

Trani - sabato 25 ottobre 2025 15.00
Nelle ultime ore sono state presentate le liste che sostengono Antonio Decaro, quale candidato Presidente alla Regione Puglia del centrosinistra sostenuto da sei liste. Gli aspiranti consiglieri da Trani, eleggibili nella circoscrizione della BAT, sono: Debora Ciliento (PD), Mino di Lernia (ALEANZA VERDI e SINISTRA), Aldo Procacci (DECARO PRESIDENTE), Irene Cornacchia (PER LA PUGLIA).

I CANDIDATI DELLA CIRCOSCRIZIONE BAT:
  • PARTITO DEMOCRATICO: Domenico De Santis, Debora Ciliento, Antonella Cusmai, Giuseppe Paolillo, Giovanni Vurchio
  • MOVIMENTO CINQUE STELLE: Aldo Patruno, Annamaria Letizia Morra, Michele Coratella, Maria Carbone, Luca Savella
  • ALLEANZA VERDI SINISTRA: Gianni Naglieri, Anna Rosa Chiumeo, Mino di Lernia, Grazia Di Bari, Elena Gentile
  • DECARO PRESIDENTE: Nicola Rutigliano, Michela Diviccaro, Aldo Procacci, Ruggero Marzocca, Marianna Sinisi
  • PER LA PUGLIA: Ruggero Passero, Danila Maiorano, Arianna Di Benedetto, Vincenzo Valente, Irene Cornacchia
  • AVANTI POPOLARI CON DECARO: Vittoria Sasso, Ruggero Mennea, Vito Tupputi, Enza Dimaggio, Lilla Bruno
La novità dell'ultima ora, oltre a quella dell'avv. Anna Curci che si presenta nelle file della LEGA, riguarda la presenza nella lista "PER LA PUGLIA" a sostegno di Decaro, della dott.ssa i Irene Cornacchia, capogruppo del Partito Democratico al Consiglio Comunale di Trani, una candidatura inaspettata che ora, una volta ufficializzata, costringerà il PD ad una riflessione interna e, nel caso, a conseguenti decisioni.
  • Elezioni Regionali 2025
