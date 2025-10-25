Nomina scrutatori a Trani. <span>Foto Credits</span>
Elezioni Regionali, il Comune di Trani cerca scrutatori e presidenti di seggio

Per prevenire le defezioni, l'amministrazione crea un elenco aggiuntivo aperto anche ai non iscritti all'Albo. Domande entro il 31 ottobre

Trani - sabato 25 ottobre 2025 9.09 Comunicato Stampa
Facendo seguito alla Circolare Prefettizia n. 04/2025, protocollo n. 60737 del 21/10/2025, si comunica che in occasione delle prossime consultazioni Regionali del 23 e 24 novembre 2025, al fine di prevenire le criticità funzionali, in particolare legate alle ricorrenti defezioni da parte dei componenti di seggio designati, il Comune di Trani raccoglierà la preventiva disponibilità dei propri elettori, sebbene non iscritti nell'Albo degli scrutatori, ad essere inseriti in un apposito elenco aggiuntivo e a subentrare nell'esercizio delle funzioni di componente di seggio, comprese quelle di presidente, in tutti i casi di improvvisa vacanza di quelli originariamente nominati presso gli uffici sezionali.

I modelli di domanda relativi alla disponibilità a ricoprire l'incarico di Scrutatore e di Presidente di Seggio, da restituire entro e non oltre il giorno 31 ottobre 2025 a mano (presso l'Ufficio protocollo, sito in Via Tenente Morrico nr. 2) o con mail ordinaria (all'indirizzo responsabile.elettorale@comune.trani.bt.it) o con PEC (all'indirizzo protocollo@cert.comune.trani.bt.it). Avviso e modulistica del link.
