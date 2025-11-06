Elezioni Regionali 2025: il Comune ha pubblicato l'elenco degli scrutatori

Trani - giovedì 6 novembre 2025
10.10
Il Comune di Trani ha pubblicato stamani l'elenco dei nominativi degli scrutatori effettivi e supplenti che saranno impegnati nelle 54 sezioni elettorali i prossimi 23 e 24 novembre. In totale sono 220 di cui 50 sorteggiati dall'apposito albo e 170 nominati direttamente dai componenti della commissione.
