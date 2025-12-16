Maglione
Emergenza freddo, domenica raccolta indumenti a Trani

Dalle 10 alle 13 in piazza della Repubblica

Trani - martedì 16 dicembre 2025 10.00
Il servizio di Pronto Intervento Sociale, coordinato dall'Ufficio di Piano del Comune di Trani, e gestito dalla RTI composta dalla Cooperativa Promozione Sociale e Solidarietà, congiuntamente alla cooperativa Mi stai a Cuore e Trani S.O.S., annuncia la terza edizione della sua iniziativa di solidarietà: la raccolta straordinaria di coperte, sciarpe, guanti e cappelli.

L'evento è volto a sostenere l'Unità Mobile di Strada attiva sul territorio in favore dei senza fissa dimora, un servizio essenziale gestito dal PIS per portare aiuto e calore a chi vive in condizioni di estrema fragilià, soprattutto con l'arrivo dell'inverno.

Anche per questo inverno, in vista dell'abbassamento delle temperature e delle imminenti giornate festive, il servizio di pronto intervento sociale (PIS) dell'Ambito Territoriale di Trani – Bisceglie attiverà il piano di emergenza freddo.

Nello specifico la RTI, ha predisposto l'organizzazione e l'attuazione di un evento per la raccolta di coperte e indumenti tipicamente invernali (cappelli, sciarpe, guanti nuovi o in buono stato di conservazione), sia per il Comune di Trani che per il Comune di Bisceglie, con l'auspicio di poterle poi distribuire a tutte le persone che per diverse motivazioni si trovano a dover affrontare l'inverno per strada.

La raccolta si terrà nella giornata di domenica 21 dicembre 2025, in contemporanea sia sul territorio di Trani sia sul territorio di Bisceglie. Il ritiro, nella città di Trani, si svolgerà in Piazza della Repubblica (lato statua di Giovanni Bovio) dalle ore 10.00 alle ore 13.00. Il ritiro, nella città di Bisceglie, si svolgerà in Piazza San Francesco, dalle ore 10.00 alle ore 13.00.

Sarà nuovamente l'occasione per riscaldare il Natale di ciascuno materialmente e metaforicamente, stando vicino a chi ordinariamente è ai margini delle nostre realtà e che potrebbe vivere una Natale freddo.

Per l'intera durata dell'evento saranno presenti, presso le due sedi indicate, gli operatori che quotidianamente gestiscono il servizio attivo H24. Il personale, identificabile dalle pettorine, sarà a disposizione della cittadinanza per fornire informazioni dettagliate e distribuire materiale divulgativo sulle diverse prestazioni erogate.
