Erika Laurora aderisce a Per Trani: «Continuare con responsabilità e visione per il futuro della città»

Riceviamo e pubblichiamo la nota della consigliera comunale, Erika Laurora.In questo scorcio finale di consiliatura è emersa con chiarezza la necessità di un impegno ancora più serio e responsabile da parte di donne e uomini che credono nella costruzione di un progetto di governo capace di guardare al futuro della nostra Città.La mia è stata una prima e unica esperienza in Consiglio comunale, un percorso intenso che mi ha permesso di conoscere da vicino le dinamiche amministrative, le difficoltà, ma anche le tante criticità che, con onestà, non possono essere ignorate. Si sarebbe potuto fare meglio ed è giusto riconoscerlo con sincerità. L'esperienza deve aiutarci a migliorare ed a costruire con maggiore attenzione ed ascolto.Ho avuto l'onore di rappresentare Trani e i miei concittadini e sento che non è il tempo di fermarsi, ma di mettere a frutto l'esperienza maturata, con maggiore consapevolezza, responsabilità e spirito di servizio.Per questo ho formalizzato la mia adesione a Per Trani, un nuovo progetto politico civico, credibile e ambizioso, che nasce dalla volontà di rinnovarsi, di imparare dal passato e di offrire alla nostra meravigliosa Trani nuove opportunità di crescita, sviluppo e partecipazione. Con umiltà, ma con determinazione, scelgo di continuare questo percorso.