Estate con Unitre, nella villa comunale al via le lezioni sulla storia di Trani

Dopo una lunga interruzione a causa della pandemia, ritorna l'appuntamento con la cultura per i corsisti dell'Università della terza età di Trani. Negli spazi aperti della Villa comunale è iniziato il ciclo estivo di lezioni sulla storia di Trani, che prenderanno in esame, a partire dalle numerose testimonianze scultoree ed epigrafiche presenti in loco, momenti particolari del nostro passato cittadino.I due appuntamenti già espletati hanno visto come protagonisti le colonne miliari traiane e il busto di Giovanni Beltrani. Sì continuerà con gli eventi legati ai busti di personaggi famosi locali e nazionali e le tavole degli Ordinamenta Maris, sempre presenti in loco.Gli appuntamenti culturali sono gestiti dalla professoressa Mina Leuci. Il presidente della Unitre di Trani, prof.Gaetano Attivissimo, invita quanti vorranno ascoltare le testimonianze del nostro passato cittadino ad unirsi agli appuntamenti, di norma il martedì pomeriggio, ore 18,30, in Villa comunale.