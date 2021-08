Evasione dal carcere di Trani, Piarulli: «Fatto gravissimo, effettuerò sopralluoghi»

«Quanto accaduto ieri al carcere di Trani è un episodio increscioso, gravissimo».A parlare è Angela Bruna Piarulli, una delle persone che meglio conosce la situazione del carcere di Trani essendone stata direttrice per anni. Oggi Piarulli siede sui banchi del Senato e da qui ha continuato ad occuparsi delle questioni relative ai problemi degli istituti penitenziari.«Attendiamo che venga ricostruita l'esatta dinamica che ha portato all'evasione dei due detenuti. Tuttavia quanto accaduto è molto grave» fa sapere la parlamentare, interpellata da VivaNetwork, che ricorda inoltre le sue battaglie per la «chiusura completa di una sezione "blu" fatiscente che necessitava di interventi strutturali e dell'assegnazione di nuovi agenti per l'apertura del nuovo plesso oltre a quelli già impiegati nella sorveglianza della sezione chiusa».«Certamente - continua la già direttrice del carcere di Trani - l'aumento dell'organico e l'utilizzo di strumenti di controlli automatizzati innovativi sono le priorità; sotto questo aspetto sono state previste assunzioni ma occorre che le assegnazioni siano fatte anche alle carceri del Sud».E annuncia imminenti interlocuzioni con il capo dipartimento Petralia e con il provveditore Martone.«Al carcere deve essere data massima attenzione, in quanto il carcere è parte integrante della società» fa notare la senatrice.«È passato un emendamento a mia prima firma nella legge di bilancio che prevede lo stanziamento di un milione di euro per la creazione di nuove rems per i soggetti pschiatrici - ricorda - Fino ad oggi però nulla è stato fatto dalle regioni»E comunica la sua intenzione di effettuare altri sopralluoghi nelle carceri pugliesi «in modo da relazionare puntualmente le criticità e possibili soluzioni» .