Family Lab Trani: "Lì dove c’è casa: le famiglie che accolgono una risorsa per la comunità”

Alle 17.30 è in programma un incontro di sensibilizzazione e formazione all’affido familiare.

La partecipazione a tutte le iniziative del FAMILY LAB è GRATUITA, previa apposita iscrizione e verifica della disponibilità di posti

Nel, in Via Caposele 60, dalle 17.30 è in programma un incontro di sensibilizzazione e formazione all'affido familiare, interverranno:(autrice del libro "Dove c'è casa", giudice onorario del Tribunale dei minori di Bari),(giudice onorario del Tribunale dei minori di Bari) ,(avvocata del Foro di Trani, presidente Ondif – Sezione di Trani), ci sarà la testimonianza di una famiglia affidataria.