Fare impresa in Puglia tra opportunità e criticità in un convegno oggi a Trani

Social Video 3 minuti La Puglia che va, le interviste

La Puglia tiene, ma non troppo. Ce la farà, e come? Sono stati, in breve, i temi affrontati questa mattina a Trani a Palazzo San Giorgio da imprenditori, politici, tecnici nel corso del convegno "La Puglia che va. Fare impresa in Puglia: opportunità e criticità", organizzato dallo Studio di consulenza fiscale e del lavoro Assi in sinergia con Health Collection Institute, formazione e sicurezza sul lavoro di Marco del Rosso, e lo Studio Piccolo & Cafagna Associati.Una Puglia che, anche se con difficoltà oggettive, dimostra vivacità, cresce, riesce a sfruttare le fonti finanziarie comunitarie, ma deve essere sempre più capace di programmare e spendere risorse, creare sinergie tra il mondo accademico e quello aziendale, mediante la ricerca universitaria, senza escludere le volontà politiche.Numerosi gli interventi, dopo i saluti del sindaco di Trani Amedeo Bottaro, moderati dall'ottimo Giancarlo Fiume, caporedattore TGR Rai Puglia, in una giornata di approfondimento, dove sono stati sottolineati con entusiasmo i continui segnali che la nostra regione ha in termini di attrattività anche da parte dell'esterno. Le conclusioni sono state affidate al sen. Francesco Paolo Sisto, Viceministro della Giustizia. Li sentiamo nelle interviste.