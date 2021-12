Festa dell'albero alla scuola Baldassarre, piantumato un nuovo esemplare nel giardino dell'istituto

In occasione della Festa dell'albero - che da ormai 26 anni Legambiente celebra per la valorizzazione del patrimonio arboreo - il dipartimento di Sostegno della scuola Baldassarre, coordinato dalla prof.ssa Isabella Stella, ha scelto di piantare un albero di corbezzolo nel proprio giardino, e non è un caso che questo avvenga nelle settimane dedicate all'educazione civica. Mai come in questi anni gli alberi - o per meglio dire, la loro scarsità - si ricollegano all'emergenza del cambiamento climatico e alla tutela della biodiversità.L'albero è il simbolo della natura che per primo ci parla di radicamento, vita e appartenenza al territorio. Piantare un nuovo albero è un gesto concreto di speranza, che parla di futuro. Prendersene cura ci rende responsabili. E i nostri alunni saranno orgogliosi di curare il corbezzolo piantato nel giardino della scuola Baldassarre di Trani.