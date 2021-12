Festa dell'Immacolata, oggi l'accensione delle luminarie artistiche in villa comunale e dell'albero in piazza Duomo

Oggi, mercoledì 8, festa dell'Immacolata, a partire dalle ore 18 all'interno della villa comunale sarà possibile ammirare le installazioni luminose artistiche tridimensionali a tema natalizio: per la quinta edizione di Villa d'Incanto l'immenso giardino affacciato sul mare si prepara ad accogliere nuove e suggestive attrazioni. Sempre oggi è in programma l'accensione delle luminarie nel centro storico. Il maltempo di questi giorni ha rallentato le operazioni di installazione ma per il giorno dell'Immacolata la quasi totalità di vie del centro storico sapranno offrire atmosfere uniche ai visitatori.In piazza della Repubblica (dove è stata confermata la chiusura alle auto del varco centrale per tutto il periodo delle festività) animazione con artisti di strada dalle 18 alle 21. La piazza sarà animata da artisti anche nelle giornate di domenica 12 dicembre (dalle 18 alle 21), di sabato 18 dicembre (dalle 18 alle 21), di venerdì 24 dicembre (dalle 11 alle 18.30) e di mercoledì 5 gennaio (dalle 18 alle 21).Infine, alle 19,30, si proseguirà con l'accensione delle luminarie natalizie al Polo Museale, in Palazzo Lodispòto. Seguirà in piazza Duomo l'accensione dell'artistico Albero di Natale e della Capanna della Natività, con la partecipazione degli "Zampognari" provenienti da Monte Sant'Angelo che allieteranno l'evento con musiche tipiche del Natale. All'interno del Museo, sarà aperta la mostra: "Letterine e cartoline di Natale - La nostalgia del passato…".(foto icona di repertorio)