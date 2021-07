Festa patronale di San Nicola il Pellegrino, il programma

Pubblichiamo il programma dei solenni festeggiamenti in onore di San Nicola il Pellegrino, patrono della Città di Trani, diffuso dal Comitato Feste Patronali.Ore 18.30 Santo RosarioOre 19.00 Celebrazione Eucaristica animata dalla Confraternita San Nicola il Pellegrino presieduta dal Rev.do Can. don Mauro Sarni, Rettore della Basilica Cattedrale e Padre Spirituale della ConfraternitaOre 18.30 Apertura dei festeggiamenti con festoso suono delle campane di tutte le Chiese della CittàOre 18.30 Giro bandistico per le vie della città dell'Orchestra Sinfonica di Fiati "Davide Delle Cose" - Città di Bitonto (BA) - Direttore artistico m.°Vito Vittorio DesantisOre 19.00 Piazza Libertà - Esposizione della venerata effigie di san Nicola il Pellegrino sulla caratteristica "Macchina" appositamente allestitaOre 19.30 Piazza Libertà - Concelebrazione Eucaristica, presieduta da Mons. Saverio Pellegrino, Parroco della Parrocchia san Francesco e concelebrata dal Rev.do Can. don Mimmo Gramegna, Rettore del Santuario S.Maria di ColonnaOre. 8.30 Giro bandistico per le vie della città dell'Orchestra Sinfonica di Fiati "Davide Delle Cose" - Città di Bitonto (BA) - Direttore artistico m.°Vito Vittorio DesantisOre 9.00 Piazza Libertà - Santa Messa presieduta da Mons. Saverio Pellegrino, Parroco della Parrocchia san FrancescoOre 11.30 Cattedrale - Cripta san Nicola il Pellegrino - Santa Messa CapitolareOre 18.30 Giro bandistico per le vie della città dell'Orchestra Sinfonica di Fiati "Davide Delle Cose" - Città di Bitonto (BA) - Direttore artistico m.°Vito Vittorio DesantisOre 20.00 Piazza Duomo - Breve cerimonia di consegna della chiave della Città al Santo Patrono; a seguire Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta da S.E. Mons. Leonardo D'ASCENZO, Arcivescovo di Trani, Barletta, Bisceglie e Nazareth, animata dal Coro interparrocchiale cittadino, con la partecipazione del Rev.mo Capitolo Cattedrale, delle Autorità Civili e Militari, e dai rappresentanti delle Arciconfraternite, Confraternite e Associazioni Religiose di TraniOre 11.30 Basilica Cattedrale - Santa Messa animata dalla Confraternita San Nicola il Pellegrino presieduta dal Rev.do Can. don Mauro Sarni, Rettore della Basilica Cattedrale e Padre Spirituale della ConfraternitaOre 18.30 Giro bandistico per le vie della città dell'Orchestra Sinfonica di Fiati "Davide Delle Cose" - Città di Bitonto (BA) - Direttore artistico m.°Vito Vittorio DesantisOre 19.00 Piazza Libertà - Santa Messa presieduta dal Padre Spirituale del Comitato Feste Patronali Mons. Domenico De Toma e concelebrata da Mons. Saverio Pellegrino e dal Rev.do Can. don Mauro Sarni. A seguire Vespri Solenni in onore di san Nicola il Pellegrino