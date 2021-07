Festa patronale, oggi l'apertura dei festeggiamenti

Oggi si aprono i solenni festeggiamenti in onore di San Nicola Il Pellegrino. Ricordiamo che anche quest'anno, in virtù delle restrizioni per prevenire il contagio da Covid-19, i festeggiamenti saranno limitati alle solo celebrazioni eucaristiche mentre non ci saranno le tradizionali processioni e gli spettacoli pirotecnici.Il programma della giornata di apertura della festa patronale della Città di Trani:Ore 18.30 - Apertura dei festeggiamenti con festoso suono delle campane di tutte le Chiese della Città.Ore 18.30 - Giro bandistico per le vie della città dell'Orchestra Sinfonica di Fiati "Davide Delle Cese" - Città di Bitonto (BA) - Direttore artistico: m.° Vito Vittorio Desantis.Ore 19.00 - Piazza della Libertà - Esposizione della venerata effigie di San Nicola il Pellegrino sulla caratteristica "Macchina" appositamente allestita.Ore 19.30 – Piazza della Libertà – Concelebrazione Eucaristica, presieduta da Mons. Saverio Pellegrino, Parroco della Parrocchia San Francesco e concelebrata dal Rev.do Can. don Mimmo Gramegna, Rettore del Santuario S. Maria di Colonna.