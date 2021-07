Festeggiamenti in onore di San Nicola Pellegrino: le celebrazioni cittadine

Fervono i preparativi per i solenni festeggiamenti del Santo Patrono Nicola il Pellegrino, tuttavia anche quest'anno gli stessi si svolgeranno in tono minore a causa delle misure anti Covid tuttora vigenti.Dalle indiscrezioni apprese i festeggiamenti, molto probabilmente, avranno inizio nella giornata di sabato 31° luglio con la solenne esposizione dell'immagine del Santo in piazza Libertà.In modo particolare, come avvenuto negli ultimi anni, il Santo di Stiri verrà esposto nella centralissima piazza mediante l'allestimento della c.d. Macchina, un altare solennemente addobbato mediante panni e luminarie.I festeggiamenti proseguiranno con il Solenne Pontificale, in piazza Duomo, nella domenica del 1° agosto, presieduto dall'Arcivescovo D'Ascenzo, per concludersi nella giornata di lunedì 2 agosto con il ritorno dell'immagine, in forma privata, presso il Santuario del Monastero di Colonna.Intanto prosegue l'attività del Comitato feste patronali volta a valorizzare e diffondere il culto verso il Santo patrono. A tal proposito, su commissione dello stesso, si è provveduto a riprodurre in scala la figura di San Nicola raffigurante l'immagine del santo venerata presso il Monastero di Colonna. Si precisa, inoltre, che il comitato è a disposizione per ricevere le offerte di chi volesse contribuire allo svolgimento della festa patronale, ormai alle porte.