Festival dei dialetti al teatro Mimesis : il "barese" venerdì 15 con Gigi De Santis

Venerdì 15 dicembre 2023 protagonista sarà il dialetto di Bari. Gigi De Santis è il pirotecnico ospite della quinta serata del Festival dei dialetti di Puglia e delle lingue locali, organizzato dal "Teatro Mimesis", in collaborazione con l'Associazione "L'ebanista.Poeta, attore, cultore della Baresità autentica, scrive poesie, monologhi, dialoghi, racconti in lingua barese, saprà divertirci con il suo spirito. Apprezzato per la perfetta conoscenza dell'idioma barese, come scrittura, pronuncia, recitazione. È uno dei membri dell'Accademia della Lingua Barese "Alfredo Giovine".Non vediamo l'ora!*Ingresso con contributo volontario*. Porta ore 20.00 - inizio ore 20.30Teatro Mimesis, via Pietro Palagano, 53 - TraniPosti limitati, poltrone assegnate in ordine di prenotazione.La prenotazione è obbligatoria al n. *346 825 9618