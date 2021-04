Fiamme da un appartamento in via Ugo la Malfa

Un incendio di vaste proporzioni si è verificato nel pomeriggio di venerdì 2 aprile, poco dopo le 18, in un appartamento al terzo piano di un palazzo in via Ugo la Malfa. Le fiamme, per cause ancora da accertare, hanno in breve tempo raggiunto l'intera abitazione causando ingenti danni.La strada è stata immediatamente chiusa al traffico e messa in sicurezza. Prima di giungere sul posto i vigili del fuoco sono rimasti bloccati per diverso tempo a causa del passaggio a livello chiuso.Sul posto poco dopo sono giunte anche un'ambulanza e un'automedica.