Finisce contro il guard-rail della provinciale per Trani: ferito automobilista

E' di un ferito, per fortuna non in gravi condizioni, il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina, lunedì 3 luglio, poco prima delle ore 6 sulla provinciale che da Andria porta a Trani.Per cause in corso di accertamento una Ford C Max, ha sbandato finendo la sua corsa contro il guard rail. Per fortuna nessuna seria conseguenza per il conducente che è rimasto ferito e trasportato al pronto soccorso del "Bonomo". Al momento non sopraggiungevano altri veicoli nello stesso senso di marcia.Sul posto con i sanitari del servizio 118 anche i Carabinieri del nucleo radiomobile di Andria che hanno effettuato i rilievi. Provvidenziale l'intervento di una guardia giurata particolare della Vegapol, che ha messo in sicurezza il tratto stradale, scongiurando possibili incidenti in quel tratto viario.