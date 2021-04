"Fiore d'aprile": la nuova traccia di Ceralacca come augurio di Liberazione

Social Video 4 minuti Fiore d'aprile, la nuova traccia di Ceralacca

"Fiore d'aprile" del cantautore "Ceralacca" è una delle tracce che non aveva mai visto luce ritornata in vita rovistando nel cassetto dei brani scritti e dimenticati.Da questo processo nato durante il lockdown è nata l'idea di dar luce a brani scritti in passato intrecciandoli a nuove composizioni, dando vita a: "xsi /xstrada " , un "ep" che racchiuderà queste istantanee fatte di note e storie che l'artista eseguirà durante i live estivi.La traccia esce oggi, 25 aprile, data storica del giorno della Liberazione, come auspicio di una nuova primavera musicale.