Fitto casa, dalla Regione altri 5 milioni in arrivo

Ringrazio l'assessore regionale alle politiche abitative Anna Grazia Maraschio, il presidente Michele Emiliano e tutta la giunta regionale per aver ascoltato il grido di aiuto di migliaia di famiglie che rischiavano di non beneficiare del contributo del fitto casa.La Regione ha stanziato altri 5 milioni di euro che serviranno a coprire le fasce B, fondi che vanno ad aggiungersi ai 23 milioni di euro già stanziati per i comuni.In questo momento di crisi ogni intervento è importante e necessario per fronteggiare l'emergenza, non solo sanitaria ma anche economica, che le famiglie pugliesi stanno vivendo.