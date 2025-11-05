Flavio Civita
Flavio Civita
Speciale

Flavio Civita (FdI): «Necessario dare valore ai Comuni della Bat»

La nota del candidato al Consiglio Regionale della Puglia con Fratelli d’Italia

Trani - mercoledì 5 novembre 2025 11.13 Sponsorizzato
Per il candidato al Consiglio Regionale della Puglia con Fratelli d'Italia, non c'è stata alcuna attenzione politica nei confronti di Margherita di Savoia, San Ferdinando e Trinitapoli.

Da quando ha mosso i primi passi, la campagna elettorale di Flavio Civita, candidato al Consiglio Regionale della Puglia con Fratelli d'Italia, ha puntato sulla centralità della Bat. Obiettivo del commercialista andriese è, infatti, restituire dignità senza campanilismi a tutta la Sesta provincia. Un territorio complesso e dalle diverse anime, come emerge dagli incontri che sta conducendo e dall'ascolto dei cittadini.

«È l'Ofanto lo spartiacque della zona - sostiene Civita - perché c'è una connotazione geografica, culturale, sociale ed economica a destra del fiume e una a sinistra. Quest'ultima - spiega - corrisponde con i Comuni che possiamo definire "ex foggiani". L'altra sponda, invece, faceva capo alla Provincia di Bari».

Differenze che si trascinano ancora oggi, secondo il candidato che si propone come portatore degli interessi di questa parte di Puglia. «Se ci focalizziamo sulla destra dell'Ofanto - continua -, si aggiungono le differenze tra le città dell'entroterra e quelle della fascia costiera. Le prime (Andria, Minervino Murge, Canosa di Puglia, Spinazzola) hanno esigenze legate soprattutto alla viabilità e alla necessità di fare rete. Le seconde, invece, sono ulteriormente divise dall'Ofanto: da una parte Margherita di Savoia, dall'altra Barletta, Trani e Bisceglie».

«È evidente che chi ha governato la Regione in questi vent'anni non ha avuto interesse per Margherita di Savoia, Minervino Murge, San Ferdinando, Spinazzola e Trinitapoli, solo presappochismo generato dallo scarso interesse e dalle precarie interlocuzioni. Questi cittadini si sentono abbandonati, come fossero la periferia della regione, scoraggiati perché coinvolti soltanto durante le campagne elettorali. Basti pensare - dichiara - all'assenza di presidi ospedalieri. Per questo sono desiderosi di attenzione. Non lo dico per piaggeria, ma la figura politica percepita in queste realtà territoriali è Francesca Ventola, già consigliere regionale con Fratelli d'Italia, ora europarlamentare».

Per Flavio Civita, è la storia ad accomunare questi territori. Oltre ad una chiara matrice federiciana, ci sono anche stessi problemi, come la siccità o la sanità. Il turismo, però, può essere volano per il suo sviluppo. «Abbiamo Castel del Monte che, insieme ad altre eccellenze dell'area, è un fiore nel deserto. L'impegno che assumerei se fossi eletto al Consiglio Regionale della Puglia, sarebbe quello di connettere questi punti di interesse e valorizzarli agli occhi del Mondo. Lo sviluppo turistico permetterebbe di fare passi avanti dal punto di vista sociale, economico e civile. Perché la Bat è un territorio che ha bisogno di essere rilanciato».
  • Politica
Altri contenuti a tema
7 Carlo Laurora si dimette da assessore comunale dopo la sua candidatura alle Regionali Politica Carlo Laurora si dimette da assessore comunale dopo la sua candidatura alle Regionali Protocollata la documentazione nella giornata di ieri
Inaugurazione NicoLAB: «Non un comitato elettorale, ma un laboratorio di idee» Inaugurazione NicoLAB: «Non un comitato elettorale, ma un laboratorio di idee» «Siamo qui per costruire una visione e trasformare questa visione in futuro» ha spiegato Rutigliano
Confronto pubblico con Nichi Vendola e Mino Di Lernia a Trani Confronto pubblico con Nichi Vendola e Mino Di Lernia a Trani Appuntamento previsto oggi, 31 ottobre
Tonia Spina presenta la sua ricandidatura al Consiglio Regionale in Fratelli d'Italia Tonia Spina presenta la sua ricandidatura al Consiglio Regionale in Fratelli d'Italia Appuntamento previsto oggi, 30 ottobre
Giovanni Vurchio (PD): «Minervino è una comunità ricca di storia, cultura di una straordinaria accoglienza» Giovanni Vurchio (PD): «Minervino è una comunità ricca di storia, cultura di una straordinaria accoglienza» La nota integrale del Candidato al Consiglio Regionale nella lista del Partito Democratico
Flavio Civita (FdI): «Sulla sanità progettare secondo i bisogni del territorio» Speciale Flavio Civita (FdI): «Sulla sanità progettare secondo i bisogni del territorio» La nota integrale del candidato al Consiglio Regionale della Puglia con Fratelli d'Italia
Ruggiero Grimaldi lancia la sua sfida: «Progetti concreti e non solo slogan» - INTERVISTA Ruggiero Grimaldi lancia la sua sfida: «Progetti concreti e non solo slogan» - INTERVISTA La presentazione del candidato barlettano per la Lega alle prossime elezioni regionali
"Sanità, vent’anni di promesse e fallimenti: la Barletta-Andria-Trani dimenticata dalla Regione" "Sanità, vent’anni di promesse e fallimenti: la Barletta-Andria-Trani dimenticata dalla Regione" Andrea Ferri (Fratelli d’Italia): “Trani merita un presidio vero, non l’ennesima presa in giro”
Sequestro preventivo nel settore edilizio a Trani: quattro persone e cinque società coinvolte
5 novembre 2025 Sequestro preventivo nel settore edilizio a Trani: quattro persone e cinque società coinvolte
Welfare e Sociale: Nicola Rutigliano incontra il terzo settore
5 novembre 2025 Welfare e Sociale: Nicola Rutigliano incontra il terzo settore
4 Novembre a Trani: i giovani diventano Carabinieri per un giorno
5 novembre 2025 4 Novembre a Trani: i giovani diventano Carabinieri per un giorno
Andrea Ferri (FDI): la candidatura regionale nasce da una "mancanza di rappresentanza forte della BAT in Regione "
5 novembre 2025 Andrea Ferri (FDI): la candidatura regionale nasce da una "mancanza di rappresentanza forte della BAT in Regione"
Sostenibilità e Giustizia: il dott. Renato Nitti presenta il Piano 2025-2027 della Procura di Trani a Ecomondo
5 novembre 2025 Sostenibilità e Giustizia: il dott. Renato Nitti presenta il Piano 2025-2027 della Procura di Trani a Ecomondo
Azione Trani: Il voto non è merce di scambio! Stop immediato agli scrutatori nominati col vizio del clientelismo
5 novembre 2025 Azione Trani: Il voto non è merce di scambio! Stop immediato agli scrutatori nominati col vizio del clientelismo
"Tre Papà e un Bebè ": la Compagnia "Quanta Brava Gente " di Grottaglie porta la Comicità a Trani per "Venerdì a Teatro "
5 novembre 2025 "Tre Papà e un Bebè": la Compagnia "Quanta Brava Gente" di Grottaglie porta la Comicità a Trani per "Venerdì a Teatro"
Trani inaugura “I Dialoghi di Jukebooks”: un festival dedicato a bambini e ragazzi
5 novembre 2025 Trani inaugura “I Dialoghi di Jukebooks”: un festival dedicato a bambini e ragazzi
Festa Forze Armate: Il Prefetto Silvana D'Agostino invita i giovani a essere "Artigiani di Pace e Difensori della Costituzione "
5 novembre 2025 Festa Forze Armate: Il Prefetto Silvana D'Agostino invita i giovani a essere "Artigiani di Pace e Difensori della Costituzione"
Trani apre le porte del Piano Comunale delle Coste: tavole e disegni in mostra alla Biblioteca Bovio
5 novembre 2025 Trani apre le porte del Piano Comunale delle Coste: tavole e disegni in mostra alla Biblioteca Bovio
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.