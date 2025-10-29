Flavio Civita
Flavio Civita
Speciale

Flavio Civita (FdI): «Sulla sanità progettare secondo i bisogni del territorio»

La nota integrale del candidato al Consiglio Regionale della Puglia con Fratelli d'Italia

Trani - mercoledì 29 ottobre 2025 9.34 Sponsorizzato
«Nella sanità dobbiamo smettere di lavorare mettendo "cerotti" alle falle subite e denunciate dai cittadini o dagli operatori, perché così non raggiungeremo mai un livello alto. Piuttosto, bisogna agire avendo una progettualità»: ne è convinto Flavio Civita, candidato al Consiglio Regionale della Puglia con Fratelli d'Italia. Secondo il commercialista andriese, sulla gestione dei presidi ospedalieri si deve partire dai bisogni reali del territorio e valutare come rendere più efficienti le risorse esistenti, sia umane che tecnologiche. Allo stesso tempo, per una visione a lungo termine bisogna porre obiettivi realizzabili e concretizzarli. Senza trascurare, poi, un'analisi dei dati all'origine e in itinere.

«Pensiamo, ad esempio, alle liste d'attesa – dichiara Civita –: è mai possibile che soggetti fragili e patologici aspettino uno o addirittura due anni per fare verifiche e approfondimenti sullo stato di salute? Allora – spiega –, per snellire le liste, l'Asl può mettere in relazione direzioni sanitarie e medici di base, perché molte attività che finiscono nei reparti passano, appunto, dai medici curanti. Questi ultimi – aggiunge – potrebbero prendere direttamente in carico i pazienti cronici o ad elevata fragilità, che hanno bisogno di una diagnostica più immediata e mirata, oltreché di un accesso più rapido e tempestivo».

«Per la refertazione – precisa – si potrebbe chiedere l'ausilio di personale esterno togliendo carico di lavoro a medici e reparti che così possono dedicarsi esclusivamente alla realizzazione degli esami. In altre zone del nostro Paese questa ottimizzazione è già realtà».

Capitolo pronto soccorso: «Su questo argomento non posso non citare un'esperienza personale. Qualche anno fa, a causa di una frattura al femore, mio padre, già soggetto fragile, ha trascorso sei ore su una barella, ricevendo la visita medica solo in serata. Vi è di più: mesi dopo, è rimasto per tre giorni nel pronto soccorso che, come sappiamo, in realtà dovrebbe essere solo lo spazio dell'emergenza-urgenza».

«È evidente che c'è un problema serio di reperimento delle risorse umane e di gestione delle strutture: allora, oltre ad una più adeguata e mirata gestione dei posti letto e delle strutture (che talvolta sono pronte ma ancora chiuse come a Canosa di Puglia), visto che la vita lavorativa del pronto soccorso comporta un carico mentale non indifferente, perché non prevedere un'indennità salariale più alta per chi opera qui? Così si favorirebbe il turn over dei medici con nuove e alte competenze».

«La sanità – conclude Flavio Civita – non è una questione di campanilismo, non devono esserci presidi ospedalieri migliori o peggiori. È necessario che tutta la comunità goda di una buona assistenza».
  • Politica
Altri contenuti a tema
Giovanni Vurchio (PD): «Minervino è una comunità ricca di storia, cultura di una straordinaria accoglienza» Speciale Giovanni Vurchio (PD): «Minervino è una comunità ricca di storia, cultura di una straordinaria accoglienza» La nota integrale del Candidato al Consiglio Regionale nella lista del Partito Democratico
Ruggiero Grimaldi lancia la sua sfida: «Progetti concreti e non solo slogan» - INTERVISTA Speciale Ruggiero Grimaldi lancia la sua sfida: «Progetti concreti e non solo slogan» - INTERVISTA La presentazione del candidato barlettano per la Lega alle prossime elezioni regionali
"Sanità, vent’anni di promesse e fallimenti: la Barletta-Andria-Trani dimenticata dalla Regione" Speciale "Sanità, vent’anni di promesse e fallimenti: la Barletta-Andria-Trani dimenticata dalla Regione" Andrea Ferri (Fratelli d’Italia): “Trani merita un presidio vero, non l’ennesima presa in giro”
Ennesimo caos sui treni, Flavio Civita: «Fallimento della Regione» Speciale Ennesimo caos sui treni, Flavio Civita: «Fallimento della Regione» Il candidato al Consiglio Regionale della Puglia con Fratelli d’Italia: «Gli abbonati non possono essere il paraurti di una programmazione sbagliata»
“Europa senza barriere”: a Trani il dialogo sulla disabilità con l’europarlamentare Chiara Gemma Politica “Europa senza barriere”: a Trani il dialogo sulla disabilità con l’europarlamentare Chiara Gemma Venerdì 10 ottobre, all’Auditorium San Luigi, un incontro aperto sul tema dell’inclusione
Giuseppe Tortorsa e Dora D'Alfonso entrano in Italia Viva Politica Giuseppe Tortorsa e Dora D'Alfonso entrano in Italia Viva L'annuncio del Capogruppo consiliare Tommaso Laurora
Assistenza scolastica specialistica, Cinquepalmi: «La mozione andava discussa, non ritirata» Politica Assistenza scolastica specialistica, Cinquepalmi: «La mozione andava discussa, non ritirata» La mozione, presentata dall’opposizione, mirava ad avviare un percorso di revisione del regolamento vigente
L’impatto sociale come motore di sviluppo: la Puglia e la nuova frontiera del welfare Speciale L’impatto sociale come motore di sviluppo: la Puglia e la nuova frontiera del welfare Una terra che innova partendo dalle comunità
Giovanni Vurchio (PD): «Minervino è una comunità ricca di storia, cultura di una straordinaria accoglienza»
29 ottobre 2025 Giovanni Vurchio (PD): «Minervino è una comunità ricca di storia, cultura di una straordinaria accoglienza»
Manifesti anonimi contro il segretario De Santis, Ciliento: "Stigmatizzo quanto accaduto "
29 ottobre 2025 Manifesti anonimi contro il segretario De Santis, Ciliento: "Stigmatizzo quanto accaduto"
1
De Feudis: “Emiliano ha aperto una stagione di coraggio. Ora serve consolidarla con il rinnovamento di Decaro”
29 ottobre 2025 De Feudis: “Emiliano ha aperto una stagione di coraggio. Ora serve consolidarla con il rinnovamento di Decaro”
2 e 4 novembre, Trani celebra Defunti e Forze Armate
29 ottobre 2025 2 e 4 novembre, Trani celebra Defunti e Forze Armate
Paraculissima OFF arriva in Puglia: tre giorni di arte e fumetti a Trani
29 ottobre 2025 Paraculissima OFF arriva in Puglia: tre giorni di arte e fumetti a Trani
Trani si stringe per l'ultimo saluto a Saverio: "Siamo figli di un cielo che non muore "
28 ottobre 2025 Trani si stringe per l'ultimo saluto a Saverio: "Siamo figli di un cielo che non muore"
PD, Cornacchia sbatte la porta: «Basta diktat, per anni sono stata schiava»
28 ottobre 2025 PD, Cornacchia sbatte la porta: «Basta diktat, per anni sono stata schiava»
Incidente sulla Trani-Andria, due auto coinvolte e traffico in tilt
28 ottobre 2025 Incidente sulla Trani-Andria, due auto coinvolte e traffico in tilt
Manifesti abusivi contro il Segretario del PD De Santis, la ferma condanna del PD BAT: "Gesto vile "
28 ottobre 2025 Manifesti abusivi contro il Segretario del PD De Santis, la ferma condanna del PD BAT: "Gesto vile"
1
Trani: addio al semaforo e al photored, arriva la rotatoria tra via Malcangi e viale De Gemmis
28 ottobre 2025 Trani: addio al semaforo e al photored, arriva la rotatoria tra via Malcangi e viale De Gemmis
© 2001-2025 TraniViva � un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.