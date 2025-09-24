Trani - Piazza della Repubblica. <span>Foto Michele Straniero</span>
Vita di città

Fontane o pozze stagnanti a Trani?

Rifiuti e cattivi odori nel cuore della città. Un pessimo biglietto da visita fra inciviltà e mancata cura

Trani - mercoledì 24 settembre 2025 10.00
Una fontana che di "pulito e cristallino" ormai non ha più alcun tratto, bensì appare verde e certamente non verde smeraldo, ma verde stagno. Questa la situazione che emerge dalle foto che ritraggono una delle fontane di Piazza della Repubblica ridotta ad una condizione di degrado, nella quale a detta di alcuni cittadini: "Mancherebbero soltanto rane, girini e cavallette", come ciliegina su una torta, purtroppo, già rancida.

Ricevuta la segnalazione in redazione, ci siamo recati di persona: il fotoset che pubblichiamo è impietoso quando ritrae chiaramente un insieme di cartoni gettati nella fontana che, insieme ad altro pattume gettato qui e lì, hanno concorso all'ingiallimento dell'acqua, ormai tendente al verde. Il fastidio visivo, di una fontana storica ridotta così, si aggrava per la presenza di cattivi odori provenienti da essa. Troppo spesso dei dettagli unici di Trani vengono resi punti di debolezza e dilaniati dall'incuria di una parte dei cittadini che, ancora oggi, scambiano le fontane e le aiuole per dei cassonetti ove poter gettare i rifiuti. L'augurio è quello che un maggior senso civico possa calare sulla città, attendendo ľ intervento istituzionale, alla quale abbiamo segnalato l'evidente degrado, per il ripristino della situazione.
