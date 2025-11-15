Speciale
"Fra la gente": un incontro con il candidato alle regionali 2025 Andrea Ferri
Appuntamento domenica 16 novembre
Domenica 16 novembre, alle 18:00, appuntamento con "Fra la gente con Andrea", un momento di condivisione rivolto a tutti i cittadini della Sesta Provincia per incontrare il candidato al Consiglio regionale della Puglia Andrea Ferri.
Un'occasione dedicata al confronto diretto con i cittadini, per condividere idee, impressioni e visioni sul futuro del territorio, a una settimana dalle elezioni regionali.
Insieme ad Andrea Ferri saranno presenti:
- On. Francesco Ventola, Eurodeputato e Coordinatore provinciale FdI BAT
- On. Michele Picaro, Eurodeputato e Coordinatore provinciale FdI Bari
- On. Chiara Gemma, Eurodeputata
- On. Mariangela Matera, Eurodeputato
- Domenica 16 novembre 2025 – ore 18:00
- Comitato Elettorale di Andrea Ferri – Via Aldo Moro, 56 – Trani