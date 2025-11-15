Andrea Ferri
Andrea Ferri
Speciale

"Fra la gente": un incontro con il candidato alle regionali 2025 Andrea Ferri

Appuntamento domenica 16 novembre

Trani - sabato 15 novembre 2025 Sponsorizzato
Domenica 16 novembre, alle 18:00, appuntamento con "Fra la gente con Andrea", un momento di condivisione rivolto a tutti i cittadini della Sesta Provincia per incontrare il candidato al Consiglio regionale della Puglia Andrea Ferri.

Un'occasione dedicata al confronto diretto con i cittadini, per condividere idee, impressioni e visioni sul futuro del territorio, a una settimana dalle elezioni regionali.
Insieme ad Andrea Ferri saranno presenti:
  • On. Francesco Ventola, Eurodeputato e Coordinatore provinciale FdI BAT
  • On. Michele Picaro, Eurodeputato e Coordinatore provinciale FdI Bari
  • On. Chiara Gemma, Eurodeputata
  • On. Mariangela Matera, Eurodeputato
L'incontro sarà moderato da Michele Scagliarini, Coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia Trani.
  • Domenica 16 novembre 2025 – ore 18:00
  • Comitato Elettorale di Andrea Ferri – Via Aldo Moro, 56 – Trani
  • Politica
Altri contenuti a tema
Rocco Cardilli nominato segretario provinciale NPSI BAT Attualità Rocco Cardilli nominato segretario provinciale NPSI BAT Lo comunica il Segretario Regionale del partito NPSI Puglia, Luigi De Mucci
Si fa il punto sui cantieri di Trani con "La città che cambia" Si fa il punto sui cantieri di Trani con "La città che cambia" Tenutosi ieri 11 novembre l'incontro alla presenza dei candidati alla regione De Santis e Ciliento e del Vicesindaco Ferrante
Castel del Monte fuori dalla top 30 dei monumenti più visitati in Italia, Flavio Civita: «Manca la progettualità» Castel del Monte fuori dalla top 30 dei monumenti più visitati in Italia, Flavio Civita: «Manca la progettualità» La nota integrale del candidato al Consiglio Regionale della Puglia con Fratelli d’Italia
Andrea Ferri: «Investire nella formazione professionale per lo sviluppo della BAT» Attualità Andrea Ferri: «Investire nella formazione professionale per lo sviluppo della BAT» Il candidato al Consiglio regionale della Puglia propone percorsi mirati per garantire occupazione
Flavio Civita (FdI): «Necessario dare valore ai Comuni della Bat» Flavio Civita (FdI): «Necessario dare valore ai Comuni della Bat» La nota del candidato al Consiglio Regionale della Puglia con Fratelli d’Italia
7 Carlo Laurora si dimette da assessore comunale dopo la sua candidatura alle Regionali Politica Carlo Laurora si dimette da assessore comunale dopo la sua candidatura alle Regionali Protocollata la documentazione nella giornata di ieri
Inaugurazione NicoLAB: «Non un comitato elettorale, ma un laboratorio di idee» Inaugurazione NicoLAB: «Non un comitato elettorale, ma un laboratorio di idee» «Siamo qui per costruire una visione e trasformare questa visione in futuro» ha spiegato Rutigliano
Confronto pubblico con Nichi Vendola e Mino Di Lernia a Trani Confronto pubblico con Nichi Vendola e Mino Di Lernia a Trani Appuntamento previsto oggi, 31 ottobre
Lions Club Trani: diabete fra tecnologie di supporto e prevenzione
15 novembre 2025 Lions Club Trani: diabete fra tecnologie di supporto e prevenzione
Adriatica Trani: sabato sesto turno in casa contro Amatori Volley Bari
15 novembre 2025 Adriatica Trani: sabato sesto turno in casa contro Amatori Volley Bari
Stadio, la società richiede chiarezza: «C’è incertezza, non ci sta bene. Fari? Sono stati ’staccati’»
14 novembre 2025 Stadio, la società richiede chiarezza: «C’è incertezza, non ci sta bene. Fari? Sono stati ’staccati’»
Rutiglianese-Soccer Trani, Moscelli: «Trasferta senza pubblico? Dispiace, ma niente alibi»
14 novembre 2025 Rutiglianese-Soccer Trani, Moscelli: «Trasferta senza pubblico? Dispiace, ma niente alibi»
Chiusura A14 Trani-Molfetta (direzione Bari): viabilità interdetta dalle 22:00 di oggi per lavori sulle barriere
14 novembre 2025 Chiusura A14 Trani-Molfetta (direzione Bari): viabilità interdetta dalle 22:00 di oggi per lavori sulle barriere
Miracolo della vita in Kenya: nasce un bimbo e lo chiamano Saverio, in ricordo di Lomolino
14 novembre 2025 Miracolo della vita in Kenya: nasce un bimbo e lo chiamano Saverio, in ricordo di Lomolino
La prevenzione cardiologica al “Vecchi” di Trani con il Rotary
14 novembre 2025 La prevenzione cardiologica al “Vecchi” di Trani con il Rotary
Il nutrizionista tranese Giuseppe Labianca tra i relatori della Masterclass SICOB a Milano
14 novembre 2025 Il nutrizionista tranese Giuseppe Labianca tra i relatori della Masterclass SICOB a Milano
"Mica Scemi! ", nuova tappa contro le truffe agli anziani: martedì 18 novembre, l'incontro al Palazzo Beltrani a Trani
14 novembre 2025 "Mica Scemi!", nuova tappa contro le truffe agli anziani: martedì 18 novembre, l'incontro al Palazzo Beltrani a Trani
Traninostra riscopre Gaetano Quercia: un intellettuale tra Arte e Libertà
14 novembre 2025 Traninostra riscopre Gaetano Quercia: un intellettuale tra Arte e Libertà
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.