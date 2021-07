Gabbiano intrappolato tra i rami di un albero tratto in salvo dai vigili del fuoco

Il compito dei vigili del fuoco è salvare ogni essere vivente, non solo vite umane e pertanto, nel tardo pomeriggio di sabato 10 luglio, sono intervenuti in piazza della Repubblica per soccorrere un gabbiano rimasto incastrato tra i rami di un albero. Ad allertare i soccorsi i passanti allarmati per le condizioni critiche del volatile: i Vigili del fuoco arrivati sul posto con una partenza e un'autoscala, hanno così salvato il volatile liberandolo dalla trappola mortale.