Galattica, Trani indice un tavolo di coprogettazione per le iniziative a favore dei giovani

Galattica – Rete Giovani Puglia è l'iniziativa della Regione Puglia, a cura della Sezione Politiche Giovanili e di ARTI (Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione), diretta a fornire ai giovani pugliesi servizi per l'informazione, l'accompagnamento e il supporto all'attivazione ed a promuovere azioni di animazione territoriale tra pari, all'interno di spazi pubblici già destinati ad accogliere iniziative a favore del mondo giovanile. L'obiettivo è accompagnare i giovani verso opportunità ed esperienze in ambito sociale, professionale e di partecipazione civica, favorendone l'autonomia, il protagonismo e l'inserimento attivo nelle comunità locali.Il Comune di Trani ha individuato nella biblioteca comunale Bovio il luogo dove si andrà a realizzare il piano locale di interventi. Per la sua elaborazione, l'Amministrazione comunale intende elaborare una proposta in collaborazione con associazioni ed enti del terzo settore che nel proprio statuto e/o nelle proprie attività si occupino della fascia giovanile compresa tra i 16 e i 35 anni, del raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030, del raggiungimento delle competenze chiave di cittadinanza (Raccomandazione del Consiglio dell'UE del 22.5.2018).Il primo incontro di presentazione del bando e di costituzione del tavolo di coprogettazione si terrà lunedì 22 agosto alle ore 17.30 presso la Biblioteca comunale G. Bovio di Trani a cura dell'Assessorato alle politiche giovanili e delle e delle referenti di Informa Scarl – Ente gestore dello Sportello Europe Direct BAT ospitato presso la stessa biblioteca.Le associazioni e gli enti del terzo settore interessati alla partecipazione possono compilare il google form predisposto entro venerdì 19 agosto