“Gallo Ricevimenti sul Mare”: a Trani il gusto della primavera con vista sul mare

Il crudo, tonno, ricciola e salmone, salsa teriyaki e quenelle di patata all'olio d'oliva;

Il merluzzo in tempura, crema di cipollotto con marmellata di cipolla rossa di Acquaviva e granella di pistacchio.

Il risotto mantecato al parmigiano e limone, tartara di gambero bianco polpa di riccio, e polvere di olive nere;

I cavatelli mantecati alle cozze, vongole, seppioline su purea di favetta all'olio di frantoio di peranzana;

Ombrina d'amo, bietole di campo crema di carote e chips di zucchine;

Sorbetto al Mango;

Il tiramisù, crema al San Marzano e crumble al cacao.

La frisa pugliese al pomodoro capperi e basilico;

Salmone marinato alla barbabietola, arancia nocciole e salsa tonnata;

Tentacolo di polpo alla piastra, crema di mozzarella, mosto di fichi e briciole di tarallo;

La fregola di farine senatore cappelli, triglie e fungo cardoncello;

Quadrotto rigato ai crostacei, olive taggiasche basilico e crema di burrata;

Il trancio di ombrina, corba rossa del Gargano, verdure croccanti, crema di carote di Polignano;

Il sorbetto al limone con le fragole;

Bavarese alla nocciola, panna e caffè.

Affacciato sul mare di Trani, sta per aprire le sue porte "Gallo Ricevimenti sul Mare", un ristorante per feste e ricevimenti con terrazza vista mare che promette un'esperienza sensoriale unica tra cucina gourmet, atmosfera raffinata e vista incantevole.Nella nuova sede sul lungomare Cristoforo Colombo 17/25, porte aperte con due appuntamenti esclusivi per il 25 aprile e il 1° maggio: due giornate speciali in cui l'eleganza incontra i sapori autentici della tradizione pugliese. L'aperitivo in terrazza sarà l'apertura di un viaggio "a portata di mare", con antipasti di crudo freschissimo, primi e secondi piatti realizzati con il pescato del giorno, e tocchi di dolcezza per chiudere il percorso in bellezza.Lo chef Mario Muschi guiderà gli ospiti alla scoperta di un menù dove la freschezza del Mediterraneo si fonde con la creatività e il rispetto per la tradizione. Il tutto in un ambiente intimo e accogliente, perfetto per celebrare la primavera con stile.Un invito a lasciarsi conquistare dal profumo del mare, dal gusto e dall'atmosfera: per chi già conosce lo stile unico di "Gallo Restaurant" sarà una gradita conferma, mentre per turisti e nuovi clienti sarà un'esperienza tutta da vivere e da gustare, nella raffinata cornice della perla dell'Adriatico.Ogni menù ha un costo di € 100 a persona, inclusi vini.I posti sono limitati, affrettati e prenota al numero 3807635356.