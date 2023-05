Gestione pluriennale degli impianti sportivi, incontro al Comune

In previsione dell'imminente avvio delle procedure di gara per l'affidamento in gestione pluriennale dei 4 impianti sportivi cittadini (stadio Lapi, campo Povia, pala Assi e pala Ferrante) l'assessore allo sport della Città di Trani, Leo Amoruso, incontrerà tutte le società ed associazioni sportive a Palazzo di Città per un incontro informativo.L'appuntamento è fissato per giovedì 18 maggio alle ore 16.30 presso la sala di presidenza (secondo piano).