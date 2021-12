Giocattoli donati dalla Polizia Penitenziaria di Trani ai bimbi dell'oncologico di Bari

Con l'arrivo del Natale la solidarietà prende strade più numerose e questa iniziativa delle guardie della polizia penitenziaria di Trani è ammirevole e festosa allo stesso tempo : ha come oggetto l'acquisto di giocattoli donati all'ospedale oncologico Giovanni XXIII di Bari dove sono ricoverati i piccoli ammalati di tumore, facendosi quasi aiutanti di Babbo Natale.Riportiamo integralmente il commosso comunicato del segretario nazionale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, Federico Pilagatti."Questo è quello che vorremmo sempre vedere e che fa onore alla polizia penitenziaria di Trani che in questi mesi ha dovuto sopportare tante cattiverie.La parte sana c'è ed è la stragrande maggioranza che si attiva per operazioni di solidarietà.La foto documenta la raccolta fondi effettuata dai colleghi di Trani per i piccoli malati dell'ospedale oncologico di Bari Giovanni XXIII e la consegna dei giocattoli agli operatori sanitari.In rappresentanza della polizia penitenziaria, l'attuale comandante De Pinto, Turturo, Colella e Cappelluti. Questa è la polizia penitenziaria pulita che amiamo e di cui onoriamo di farvi parte...grazie".