Giornata di studi desanctisiani: oggi a Trani Luciano Canfora

Il Liceo Classico F. De Sanctis per il secondo anno consecutivo organizza per oggi, giovedì 19 aprile, la Giornata di Studi Desanctisiani, una giornata di studi che sia occasione di incontro e confronto per studenti e docenti con l'intento di mantenere viva la memoria della figura umana e intellettuale del grande critico irpino, promotore di una storia letteraria intesa quale espressione della coscienza nazionale del nostro paese.Interverrà come relatore l'illustrissimo prof. Luciano Canfora dell'Università degli Studi di Bari.Alla giornata di studi desanctisiani si affianca anche quest'anno il Certamen Desanctisiano, rivolto agli alunni delle classi quarte e quinte liceali delle province di Bari e Bat, al fine di coinvolgerli maggiormente nella riscoperta del pensiero critico di Francesco De Sanctis.Di seguito il programma completo dell'evento, che si terrà nel plesso De Sanctis di Via Tasselgardo, 1/A, in aula magna.Ore 9.30 Saluti di: Grazia Ruggiero, dirigente scolastico del De Sanctis; Amedeo Bottaro, sindaco della città di Trani; Debora Ciliento, assessore alla pubblica istruzione.Ore 10.00 professor Luca Loizzi, "Marx, Mazzini, De Sanctis"; professor Luciano Canfora, Università degli Studi di Bari "1818,1848, 2018: per una lettura critica del Manifesto"; professoressa Silvia Imbornone, Università degli Studi di Bari / Liceo De Sanctis di Trani "La letteratura non è un ornamento: Gramsci, De Sanctis e la lotta per una nuova cultura"; professor Luigi Vavalà, Liceo De Sanctis di Trani Riflessione sul discorso inaugurale: "La scienza e la vita".Ore 12.30 Premiazione del II Certamen Desanctisiano.