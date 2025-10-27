Giovanni Vurchio: «In Regione per lasciare il segno: presenza, concretezza e radici nel territorio»

«La politica, quella vera, non si fa nei palazzi ma nelle strade, nei quartieri, nei luoghi dove la comunità vive ogni giorno.»

È questo lo spirito con cui affronto la sfida delle elezioni regionali in Puglia: con la convinzione che l'impegno pubblico debba nascere dal territorio e restare fedele al territorio, sempre.

Da anni vivo la mia città e la mia comunità con presenza costante, non solo in campagna elettorale. Ascolto, dialogo e piccoli interventi concreti mi hanno insegnato che la fiducia non si chiede, si conquista.

Il mio obiettivo in Regione è lasciare il segno: portare la voce di chi lavora, studia, cresce e sogna in questa terra, e farlo con serietà e passione.

Tra i punti chiave del mio programma c'è la necessità di snellire la burocrazia della finanza agevolata. Troppo spesso i tempi tra la presentazione e l'erogazione dei fondi scoraggiano chi vuole investire o creare lavoro.

Le misure ci sono, ma servono strumenti più rapidi, trasparenti ed efficaci.

Una Regione che funziona deve saper dare risposte nei tempi giusti.

Chiedo fiducia non solo come candidato, ma come persona del territorio, che continuerà ad esserci anche dopo il voto — un porto sicuro per chi crede nella politica come servizio e responsabilità.

Il voto non è solo consenso: è un atto di fiducia.

E chi vive e conosce questa terra può garantire che quella fiducia sarà rispettata.

In Regione per lasciare il segno.