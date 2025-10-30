Giovanni Vurchio (PD) incontra gli operatori del commercio
Giovanni Vurchio (PD) incontra gli operatori del commercio ambulante

"Un momento di ascolto vero, ricco di testimonianze, proposte e riflessioni"

Trani - giovedì 30 ottobre 2025 12.17 Sponsorizzato
Di seguito si riporta la nota integrale Candidato al Consiglio Regionale nella lista del Partito Democratico, Giovanni Vurchio, sull'incontro che si è svolto ad Andria con gli operatori del commercio ambulante e del commercio al dettaglio.

Si è svolto ieri, presso il mio comitato di Viale Alto Adige 28, un incontro molto partecipato con gli operatori del commercio ambulante e del commercio al dettaglio. Un momento di ascolto vero, ricco di testimonianze, proposte e riflessioni su un settore che da anni vive difficoltà crescenti ma che continua a rappresentare una risorsa economica e sociale fondamentale per la nostra comunità.

Il commercio ambulante non è solo economia: è presenza sul territorio, relazione umana e identità locale. Per questo, la Regione deve tornare a sostenerlo con strumenti adeguati e moderni.

Durante l'incontro alcune linee di intervento concrete:

  • Accesso ai fondi regionali e comunitari per la riqualificazione delle aree mercatali e il rinnovamento delle attrezzature (inclusi i bandi del Fondo Sociale Europeo e del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale);
  • Sostegni mirati per la digitalizzazione delle attività, favorendo l'uso di piattaforme digitali per la promozione e la vendita, senza snaturare la dimensione tradizionale del mercato;
  • Riduzione e razionalizzazione dei tributi locali, anche attraverso accordi tra Comuni e Regione, per alleggerire il carico su chi ogni giorno lavora per mantenere vivo il commercio di prossimità;
  • Piani di formazione e aggiornamento professionale, rivolti agli operatori, per affrontare le sfide del mercato contemporaneo (logistica, sostenibilità, sicurezza alimentare, ecc.);
  • Rilancio dei mercati cittadini come luoghi di aggregazione e promozione turistica, valorizzando i prodotti tipici e le tradizioni locali.

Il mio impegno, come candidato al Consiglio Regionale, è quello di trasformare l'ascolto in azione concreta, portando in Regione le richieste di chi ogni giorno tiene vivo il cuore economico delle nostre città.

  • Elezioni Regionali 2025
