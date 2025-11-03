Giovanni Vurchio
Giovanni Vurchio (PD): "Le Elezioni Regionali, il crocevia per il futuro di Andria e della BAT"

La nota integrale del candidato alle Regionali sull'inaugurazione del suo comitato

Trani - lunedì 3 novembre 2025
Di seguito la nota integrale di Giovanni Vurchio candidato alle Elezioni Regionali 2025 sull'inaugurazione del suo comitato elettorale avvenuta sabato 1° novembre.

Sabato 1° novembre è stato un momento importante, un segno tangibile di un nuovo inizio. L'inaugurazione del mio comitato elettorale ha visto una straordinaria partecipazione di cittadini, tra cui tantissima gente, volti nuovi e amici di sempre. Un segno di speranza, fiducia e voglia di cambiamento che ci sprona a proseguire con determinazione e energia.

Le elezioni regionali del 23/24 novembre sono un crocevia decisivo per il futuro di Andria, della BAT e di tutta la Puglia. Il risultato di queste elezioni non riguarda solo il futuro politico del nostro territorio, ma sarà determinante per affrontare le sfide cruciali che ci attendono nei prossimi mesi.

La BAT ha bisogno di una rappresentanza che conosca a fondo il nostro territorio, che sappia ascoltare le necessità reali e che sia pronta ad agire con serietà, competenza e progetti concreti. Votare per Antonio Decaro e per il Partito Democratico significa scegliere un futuro di crescita, stabilità e inclusione. Non si tratta di una lista civica creata ad hoc per l'occasione, ma di una scelta che prosegue il percorso di governo serio e competente che il Partito Democratico ha già avviato, insieme al presidente Decaro. La BAT è una terra ricca di potenzialità e risorse che devono essere valorizzate e messe al centro delle politiche regionali.

Andria e l'intero territorio meritano una politica che riparta dalle persone, dalle imprese locali, dalla sanità, dalle infrastrutture e dalla cultura, per costruire una Puglia inclusiva e sostenibile. Il nostro impegno, insieme a Antonio Decaro presidente, è quello di rafforzare il lavoro fatto finora e di proseguire con un cambiamento concreto, che non rimanga a parole, ma che si traduca in azioni reali per la nostra comunità. È ora di un cambio di passo, di passare dalle parole ai fatti, per costruire una BAT che non si ferma, una Andria che guarda al futuro con fiducia.

Il voto del 23/24 novembre sarà decisivo. Il futuro della nostra comunità dipende dalla nostra capacità di scegliere una rappresentanza seria e capace, che conosce il territorio, è vicina alla gente e pronta ad affrontare le sfide politiche che ci attendono. Lascia il segno con il tuo voto. Sosteniamo insieme Antonio Decaro e il Partito Democratico per un futuro di sviluppo, progresso e inclusione per Andria e per l'intera BAT.

