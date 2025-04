Gli alunni del “Rocca-Bovio-Palumbo-D’Annunzio” di Trani tra i vincitori del concorso nazionale di scrittura promosso dall’INAF

Le alunne e gli alunni della classe 3^B della Scuola Primaria dell'di Trani sono risultati tra i vincitori del concorso nazionale di scrittura a tema astronomico, promosso dall'INAF – Istituto Nazionale di Astrofisica, con un elaborato di classe intitolato La Musa della Notte, prodotto sotto la guida della docente Carpentieri Barbara.Il concorso, curato da Elena Zucca, Adamantia Palzis, Federica Duras, Anna Wolter e Giuliana Giobbi del Gruppo Storie INAF, è finalizzato alla valorizzazione del patrimonio artistico e letterario dell'Ente, nonché alla promozione di nuovi progetti educativi. L'edizione di quest'anno ha proposto un tema affascinante e suggestivo, ispirato alle parole di Gianni Rodari: sviluppare un racconto – in prosa o in versi – dedicato alla Luna, includendo un indovinello originale come parte integrante della narrazione.A decretare i vincitori è stata una giuria composta da Adamantia Paizis, Giuliana Giobbi, Elena Zucca, Sandro Bardelli, Anna Wolter, Laura Paganini, Francesca Brunetti, Marco Castellani del Gruppo INAF, Emanuela Bussolati – autrice, illustratrice e ideatrice di libri per l'infanzia – e Cesare Sottocorno, docente e profondo conoscitore dell'opera di Rodari.L'elaborato della classe 3^B si è distinto per l'aderenza alla tematica astronomica, la cura del testo, l'uso creativo dell'indovinello, l'originalità e la qualità complessiva della narrazione, oltre che per la precisione scientifica dei contenuti. In premio, la classe ha ricevuto un bellissimo libro, un quaderno tascabile dedicato al concorso e, soprattutto, l'onore di vedere il proprio racconto letto dalla stessa Emanuela Bussolati.La notizia è stata accolta con grande orgoglio e soddisfazione dal dirigente scolastico, prof. Giovanni Cassanelli, che ha voluto sottolineare la profondità e la sensibilità dimostrate dagli alunni, capaci di dare pieno significato alle parole della poetessa Muriel Rukeyser: "L'Universo è fatto di storie, non di atomi."