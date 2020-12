Trani dall'alto come non l'avete mai vista!

Social Video 3 minuti Video di Natale di Trani 2.0

Quest'anno abbiamo voluto fare i nostri tradizionali auguri in una maniera "speciale", regalando a tutti i tranesi alcune immagini suggestive della nostra città, realizzate di notte, quando le strade sono deserte a causa della pandemia in corso.Lo staff dell'ormai nota e seguitissima pagina social TRANI 2.0 decide così di porgere i migliori auguri di Buon Natale e Sereno 2021.Il 2020 è stato un anno particolare che tutti ricorderemo sicuramente, ma l'augurio è che nel 2021 si possa tornare, piano piano, alla normalità.Le riprese notturne sono state realizzate con l'autorizzazione della Città di Trani, che ringraziamo per la collaborazione.