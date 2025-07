Gommone contro i frangiflutti della Seconda Spiaggia e pericolo sfiorato

Sfiorata la tragedia nella fascia di mare che fronteggia la Seconda Spiaggia, quando, questo pomeriggio, un gruppo di 4 ragazzi a bordo di un gommone al di la dei frangiflutti, intenti a fare un tuffo, avrebbero ancorato male ľimbarcazione che sarebbe poi finita contro la scogliera stessa.I primi ad intervenire in soccorso del gruppo sarebbero stati i bagnini del lido "Mattinelle", seguiti con prontezza dal 118, a bordo delle moto ad acqua e dalla Capitaneria di Porto, che starebbe ora effettuando tutti gli accertamenti del caso.Testimonianza di come, ancora una volta, ľattenzione posta in mare e verso il mare non sia mai abbastanza. Un remainder utile, senz'altro, per tutti i bagnanti.Situazione fortunatamente sotto controllo delle autorità di competenza.