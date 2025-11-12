Grimaldi (Lega): «Verde pubblico abbandonato e fondi fermi: vent’anni di centrosinistra tra propaganda e incuria»

Parchi chiusi e giardini nel degrado. La soluzione è applicare davvero il regolamento sul verde e stanziare fondi regionali vincolati per la manutenzione continua. «A luglio il consiglio comunale ha approvato il nuovo regolamento sul verde. Peccato che i cittadini, da allora, non abbiano visto un solo intervento serio. Parchi chiusi, alberi pericolanti, aiuole secche: è questa la città "bella e sostenibile" promessa dal sindaco?», dichiara Grimaldi (Lega).«La Regione, che ha aumentato le sue competenze ambientali, non ha mai stanziato fondi reali per i Comuni. La Lega propone un piano di manutenzione permanente e un fondo dedicato: basta con i regolamenti di facciata, servono risultati visibili e continuità nella cura della città.»