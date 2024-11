Groupintown riconfermata come Prima Agenzia Viaggi in Italia da MSC

Il 1° novembre 2024, a bordo della splendida MSC Divina, Groupintown ha ricevuto un ambito riconoscimento durante l'evento annuale "All Stars of the Sea" di MSC Crociere. In occasione della 18ª edizione, oltre 600 agenti di viaggio hanno navigato sulla rotta Napoli-Genova per celebrare le eccellenze nel settore turistico, in un appuntamento consolidato dalla compagnia per premiare le migliori performance delle agenzie di viaggio.Groupintown è stata riconfermata per il secondo anno consecutivo come la miglior agenzia per fatturato in Italia nella vendita di crociere MSC. A conferire il premio sono stati Leonardo Massa, vice president Sud Europa, il direttore commerciale Luca Valentini, il direttore vendite Fabio Candiani e il sales account manager Giuseppe Lupelli, sottolineando l'impegno e la fiducia reciproca che uniscono l'agenzia a MSC Crociere."Essere riconosciuti nuovamente come leader nel nostro settore è un onore immenso - hanno dichiarato i fondatori di Groupintown - questo premio rappresenta il valore del nostro lavoro quotidiano, della passione e della professionalità del nostro team. Siamo entusiasti di continuare a creare esperienze di viaggio indimenticabili per i nostri clienti."Con la sua sede direzionale a Trani e filiali strategiche ad Andria, Barletta e Molfetta, Groupintown si distingue non solo per le elevate performance di vendita, ma anche per l'innovazione e la qualità dei servizi offerti. La presenza sul territorio consente di essere sempre vicini ai clienti, offrendo assistenza e consulenza personalizzata per ogni esigenza di viaggio.La riconferma di MSC Crociere è una testimonianza ulteriore della solidità e della crescita costante di un brand che guarda al futuro. Solo lo scorso anno, il 15 novembre 2023, Groupintown era stata premiata come prima agenzia in Italia per le vendite a bordo della MSC Seaview, a conferma della capacità del team di mantenere la propria posizione in un mercato competitivo.Con una reputazione in espansione e una dedizione continua all'eccellenza, Groupintown è pronta ad affrontare le nuove sfide, con l'obiettivo di offrire ai propri clienti esperienze di viaggio impeccabili e senza paragoni.