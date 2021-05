Roghi a Trani, ancora un avvistamento in Contrada Gesù Maria

Social Video 40 secondi Rogo in Contrada Gesù Maria

Continuiamo a segnalare gli avvistamenti di roghi nelle campagne in territorio tranese che giungono oramai quasi quotidianamente in redazione. Ancora una volta si segnala un rogo in contrada Gesù Maria, ben visibile anche dalla statale 16, con aria irrespirabile in tutta la zona nord. Come testimoniano le foto a corredo del pezzo, nell'agro interessato vengono abbandonati rifiuti ingombrati a cui molto probabilmente viene poi dato fuoco per smaltirli.