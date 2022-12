I doni del Natale, il presepe della scuola Petronelli anima il quartiere di via Andria

Il Natale quest'anno arriva dalla periferia con "I doni del Natale", una magnifica rappresentazione vivente del presepe organizzata dalla comunità scolastica del secondo circolo Petronelli che ha animato l'intero quartiere di via Andria.Le 500 comparse, accompagnate e coordinate dalle loro bravissime insegnanti sotto la guida magistrale dell'associazione Xiao Yan, hanno raccontato attraverso 30 quadri scenici la magia della natività con un'attenzione particolare al tema del dono e della speranza da essi rappresentata.Grazie alla testimonianza di personaggi chiave delle festività natalizie, come San Nicola di Bari, babbo Natale, le befane e i re Magi, sono stati accolti i 3000 visitatori che lungo le tre ore di rappresentazione sono stati accolti nel lungo percorso scenico allestito per la rappresentazione.Un'esperienza che ha regalato un ricordo indelebile per i tanti bambini che hanno ricoperto il ruolo di comparse e ha lasciato una bella riflessione sull'essenzialità del Natale per i loro genitori.Apprezzata e gradita la partecipazione del sindaco di Trani, Amedeo Bottaro, degli assessori di Lernia e Amoruso. Un ringraziamento a don Enzo De Ceglie, parroco della parrocchia degli Angeli Custodi, e all'infaticabile animatrice sociale e culturale, la dirigente scolastica Giuseppina Tota.Attraverso le foto che seguiranno vogliamo condividere con voi alcuni dei momenti e scene più salienti del pomeriggio.