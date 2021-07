«I lavori in corso in villa comunale violentano la struttura»: Tommaso Laurora annuncia verifiche

"Nei secoli precedenti i lavori sulla costa per realizzazione muraglioni e consolidamento venivano realizzati via terra finché inventarono nel '900 il pontone, che è un tipo dì galleggiante usato come piattaforma per eseguire lavorazioni sopra o sotto il livello del mare" il consigliere comunale Tommaso Laurora esprime perplessità sui lavori in corso nella Villa Comunale."I lavori che si stanno effettuando violentando i viali della Villa Comunale - dice - mettendo a rischio per le vibrazioni la chiesa di San Domenico e il campanile sono obsoleti. È come se un elefante entrasse in un negozio che vende cristalli. È chiaro che la commissione di gara era costituita da persone che non conoscono il nostro territorio, ma non è chiaro come sia stato possibile ottenere un parere favorevole dalla sovrintendenza. Verificheremo. Secondo me occorreva più rispetto della nostra storia, senza il quale non avremo un futuro migliore".