I ragazzi del centro educativo Antoniano rimpolpano la biblioteca della Villa

7 foto I ragazzi del Centro educativo Antoniano

Un gruppo di ragazzi del Centro educativo Antoniano di Trani, guidati per l'occasione, come vedete dalle foto dagli 'educatori Marcello Adessi e Rossella Di Gioia, hanno alimentato e rimpolpato la piccola cassetta della biblioteca posta più di un anno fa nei nostri Giardini pubblici. Il gruppo dei ragazzi, sempre sensibili al fascino dei libri (ne hanno prima infatti letti alcuni) hanno poi posto nella custodia a forma di casetta, un bel po' di questi ultimi, che avevano a loro volta ricevuto in regalo, dopo che si erano resi conto che c'erano libri molto vecchi.Ancora una volta cultura e inclusione (nel gruppo attuale, in generale, ci sono anche 5 ragazzi musulmani) contraddistinguono l'operato dei padri Rogazionisti e dei loro educatori a beneficio dei propri ragazzi.