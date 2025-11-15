De Amicis
De Amicis
Scuola e Lavoro

Il De Amicis apre le porte ai più piccoli: laboratori, teatro e attività gratuite per tutti i bimbi della città

Dal 18 novembre al 13 gennaio, un ricco calendario di eventi dedicati ai bambini dai 3 ai 5 anni

Trani - sabato 15 novembre 2025 10.10 Comunicato Stampa
Dopo aver avviato 24 corsi extracurricolari per gli alunni della scuola primaria, il De Amicis dedica una particolare attenzione agli alunni della scuola dell'infanzia, con una serie di attività formative gratuite destinate a tutti i bimbi della città di Trani dai 3 ai 5 anni di età.
Il 18 novembre presso il plesso "Dell'Olio", il 25 novembre presso il plesso "S.Paolo" e il 2 dicembre presso il plesso "De Amicis", alle ore 16:45, si svolgeranno i laboratori del gusto e delle emozioni "Mani e cuore in pasta!" dedicati a mamma/bambino o papà/bambino.
Le docenti del "De Amicis" guideranno i bimbi di 5 anni della città, accompagnati dalla mamma o dal papà, a scoprire insieme le emozioni ed il gusto della creazione artigianale di dolci e biscotti natalizi.
Il 19 novembre presso il plesso "Dell'Olio", il 4 dicembre presso il plesso "S.Paolo" e 11 dicembre presso il plesso "De Amicis", alle ore 17:00, si svolgeranno rispettivamente i laboratori "Olimpiadi dei piccoli – piccoli passi per grandi traguardi", "Aspettando il Natale" e "RespiriAmo il Natale", dedicati ai bimbi di 3-4 anni della città.
Le docenti della scuola dell'infanzia guideranno i bimbi di 3 anni, accompagnati dalla mamma o dal papà, a scoprire la bellezza dello sport, del gioco e dell'amicizia, nonché a respirare l'avvento del periodo natalizio attraverso i giochi, le storie animate, la musica e le sorprese portate da Babbo Natale sulla sua slitta con le renne.
Il 9 dicembre 2025 ed il 13 gennaio 2026, sul palco dell'Aula Magna del plesso "De Amicis", alle ore 16:30, torna la rassegna teatrale per l'infanzia "Pomeriggi a Teatro", che da 12 anni vede esibirsi compagnie teatrali di professionisti.
I bambini di 5 anni della città assisteranno allo spettacolo "Non si butta via nulla", dedicato ai temi dell'educazione ambientale e del riciclo creativo, inscenato dalla Compagnia "Il Circo delle scienze" di Bari ed allo spettacolo "Il piccolo Federico II – Cosa accade quando un bambino governa il mondo", della Compagnia "Room to Play" di Barletta, dedicato alle tematiche dell'educazione alla pace, all'integrazione, all'intercultura.
La partecipazione è gratuita per tutti i bimbi della città, che devono essere accompagnati da un genitore, e non è necessaria la prenotazione
